Pitty, Raça Negra, e lutador Popó são os destaques do Festival Deu Praia, em Goiânia

Evento ainda contará com seção voltada para crianças, para os pais poderem aproveitar as festividades

Davi Galvão - 08 de julho de 2024

Pitty, Raça Negra e Popó marcam presença no Festival Deu Praia. (Foto: Reprodução)

Já nesta quarta-feira (10), terá início o Festival Deu Praia 2024, em Goiânia, que contará com quatro dias de festa, reunindo música, gastronomia e eventos esportivos, no Goiânia Arena. Além disso, também estão confirmadas presenças renomadas, como Pitty, Raça Negra e o lutador de boxe Popó.

Iniciando os shows, nesta quinta-feira (11), 3030 e Maskavo sobem aos palcos para animar o público, enquanto que, no dia seguinte, Mr. Gyn e Pitty assumem a parte cultural da programação.

No sábado (13), as apresentações ficam por conta de George Henrique & Rodrigo e Xanddy e, por fim, no domingo (14), a banda Raça Negra finaliza a parte musical do festival.

Com relação à parte esportiva, o evento também será palco do Campeonato Brasileiro de Futvôlei, com mais de 700 atletas, lutas de boxe e um aulão de defesa pessoal, voltada especialmente para mulheres.

As lutas de boxe serão realizadas em parceria com o Conselho de Boxe e contarão com a presença do lutador Popó, mundialmente reconhecido.

Ainda, para não deixar a criançada de fora, também haverá o espaço “Deu Prainha”, que contará com shows e interações com personagens infantis, como Moana e Maui, Patrulha Canina, Stitch e Angel, Mistéria S.A., e Jack Sparrow.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Bilheteria Digital, com valores variando para cada dia do evento, além da opção de adquirir um passaporte para a experiência completa.