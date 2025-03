Lugares românticos em Aparecida de Goiânia para sair de casal

Não faltam opções para casais que procurem conhecer a cidade mais a fundo

Thiago Alonso - 22 de março de 2025

Visão aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

Aparecida de Goiânia é uma cidade que combina o crescimento urbano com a preservação de espaços acolhedores e charmosos, oferecendo uma variedade de opções que vão desde parques tranquilos até restaurantes com clima intimista.

Apesar de ser frequentemente associada à vizinha Goiânia, o município tem uma identidade própria, com locais repletos de cultura, natureza e gastronomia, ideais para casais que desejam fugir da rotina e aproveitar momentos a dois.

Casa da Dona Clara Bistrô

Um destes exemplos é a Casa da Dona Clara Bistrô (@casadadonaclara), localizada no bairro Mansões Paraíso. O ambiente é acolhedor e charmoso, com uma decoração que mistura elementos rústicos e modernos, criando um clima intimista perfeito para encontros românticos. O espaço conta com iluminação suave, música ao vivo em algumas noites e um toque de natureza com plantas que tornam o local ainda mais aconchegante.

O cardápio é um destaque à parte, oferecendo uma variedade de pratos que vão desde a culinária brasileira até opções de frutos do mar e carnes nobres, além de uma seleção de drinks bem elaborados e sobremesas irresistíveis.

Cervejaria Biomma

Para os casais que procuram algo mais agitado, a Cervejaria Biomma (@biommacervejaria), no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, é um achado e tanto. Isso porque o destino é praticamente obrigatório para os amantes de cerveja artesanal, em meio a um espaço moderno.

A casa oferece uma ampla variedade de rótulos, incluindo opções como a refrescante Pilsen Puro Malte, a aromática New England IPA e a exótica Catharina Sour com adição de frutas tropicais. Além disso, há harmonizações sugeridas com pratos como ceviche, carnes grelhadas e queijos finos, elevando a experiência gastronômica.

PuB do TT Gastrobar

Também nesta pegada, o PuB do TT Gastrobar (@pubdott)pode agradar quem procura um ambiente descontraído, ainda que mantenha uma aura especial para dates, com iluminações diferenciadas e músicas de todos os tipos.

Com vários ambientes, o estabelecimento é muito bem localizado e fica bem ao lado do Supermercado Tatico Papillon, na Avenida Pedro Luís Ribeiro, ideal para quem procura um destino ainda com a agitação da cidade.

Sorveteria Ice Belle

Para os casais que preferem um clima ainda mais singelo e romântico, a Sorveteria Ice Belle (@icebellesorveteriaepizzaria), na Vila Oliveira, promete deixar a situação ainda mais acolhedora. Imagina só: os dois dividindo um sorvete caprichado, enquanto decidem quem vai roubar a última colherada (porque todo casal sabe que isso sempre vira uma disputa).

O cardápio também chama atenção, uma vez que conta com sabores que agradam desde os mais clássicos até combinações diferentes, além de, claro, acompanhamentos como caldas e frutas fresquinhas, que tornam a experiência ainda mais especial.

Parque da Família

Ainda que tenha no nome a palavra ‘família’, este parque é uma boa opção para pombinhos que queiram passar um tempo ao ar livre, em meio a uma decoração aconchegante no Centro da cidade. Ao lado do Aparecida Shopping, o Parque da Família tem tudo o que se precisa em uma tarde de folga: brinquedos, areia, pistas de caminhada e locais para prática de esporte.

Também por ali, atravessando a rua, é possível encontrar estabelecimentos dos mais variados tipos: lojas para compras, alimentação e agências bancárias, além de iluminações e decorações especiais.

