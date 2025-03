Festival com entrada gratuita traz rap, forró e funk para Goiânia

Evento promete destacar o talento local com as apresentações

Paulo Roberto Belém - 26 de março de 2025

Festival MisturAí acontece nos dias 12 e 13 de abril (Foto: Divulgação)

Uma mistura de ritmos tomará conta de Goiânia em abril, prometendo unir várias vertentes, como o rap, forró, eletrofunk, MPB e samba, além de feira cultural, oficinas e espaço kids de forma gratuita e em um só lugar.

A segunda edição do Festival MisturAí acontece nos dias 12 e 13 de abril na praça do setor Jardins do Cerrado e é uma ação do Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Ire Gbogbo Produções.

A organização lembra que toda a programação é acessível para pessoas de todas as idades, com programação “diversa e vibrante”.

O evento promete destacar o talento local com apresentações de artistas goianos, batalhas de MC’s, feira de criatividade, espaço especialmente dedicado às crianças e oficinas interativas realizadas ao longo da programação.

O MisturAí começa no dia sábado (12) com a Batalha de Mc’s, seguido com shows da rapper Anny Di, Conceição e São Elas, Jeferson Leite, encerrando com set hip hop da DJ Iara Kevene e funk no baile da Madrinha Odara.

No domingo (13), o evento terá pagode do Xandão, apresentação do grupo Forró Quentin, Vei Bandido, Lara Evelin convidando o artista Silvvr, as rimas do rapper Guimas, concluindo com o Eletrofunk do Dj Tubas.

Durante os dois dias de festival, a feira cultural e o espaço infantil estarão disponíveis. Todas as informações do evento podem ser conferidas no Instagram, @misturai_festival.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!