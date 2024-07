Prefeitura de Aparecida dá de “presente” show de Pepe Moreno à Parada LGBTQIA+ e público reclama

Justificativa dada pela organização do evento não agradou frequentadores

Pedro Hara - 08 de julho de 2024

Nome de Pepe Moreno não foi bem recebido entre os frequentadores do evento. (Foto: Divulgação/Pepe Moreno)

Marcada para o próximo domingo (14), a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Aparecida terá show do cantor Pepe Moreno. Segundo a organização, a apresentação foi um “presente” da Administração Municipal, que apoia há anos o evento.

No entanto, o anúncio da atração não foi bem recebido entre os frequentadores do evento que reclamaram da escolha do artista.

“Que erro foi esse produção?”, comentou um usuário. “Queria saber quem deu essa ideia”, completou outro. “Alguém sabe que horas o show acaba? Pra eu poder chegar só depois”, questionou um terceiro.

A justificativa dada pela organização é que devido o apoio não seria de bom-tom recusar o “presente”.