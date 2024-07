Câmara de Anápolis gasta quase R$ 300 mil para vereadores e assessores participarem de evento em cidade turística

Comitiva contou com 38 participantes, sendo 32 servidores e 06 parlamentares

Pedro Hara - 09 de julho de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas apurou que a Câmara de Anápolis gastou quase R$ 300 mil entre inscrições e diárias de vereadores e servidores para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, em Florianópolis (SC).

Organizado pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais teve o4 dias de duração, sido realizado em Florianópolis (SC), uma das principais cidades turísticas do Brasil.

A comitiva de Anápolis contou com 38 pessoas, sendo 32 servidores e 06 vereadores. Os edis presentes foram o presidente da Casa, Domingos Paula (PDT), Cleide Hilário (Republicanos), Edimilson do Mercado Serve Bem (PV), Luzimar Silva (PP), Thais Souza (Republicanos) e Wederson Lopes (UB).

As diárias paga aos participantes variaram entre R$ 3,6 mil e R$ 28 mil. Ao todo, os 04 dias de evento custaram R$ 292.696,53 à Casa. As informações foram retiradas do Portal da Transparência da Câmara.

Vereadores já confidenciaram à coluna que a efetividade e aprendizado são poucos neste tipo de evento e que, na prática, não há benefícios diretos à Câmara.