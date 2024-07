Médico de Anápolis é indiciado por crimes sexuais contra alunos de medicina

Investigação da Polícia Civil indica que João Paulo Ferreira Castro teria feito mais de 50 vítimas

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2024

Médico João Paulo Ferreira. (Foto: Reprodução/ PC)

O médico João Paulo Ferreira Castro foi indiciado por importunação sexual de pelo menos cinco estudantes de medicina, ligadas à Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), que exerciam atividades ligadas ao internato na Santa Casa de Anápolis, onde o suspeito atuava como residente. Ele foi preso na Unidade Prisional Regional no dia 20 de junho, mas solto sete dias depois.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Isabella Joy, há ainda a possibilidade de haver mais vítimas, que não procuraram à delegacia para denunciá-lo.

Na época, inclusive, conforme destaca a autoridade, a suspeita era de que o suposto autor havia cometido o crime contra 53 pessoas.

A defesa do médico negou que as práticas tenham acontecido e afirma que está aguardando a audiência de instrução para que tanto as vítimas quanto João sejam ouvidos pelas autoridades judiciais.

Logo após o surgimento das acusações, o Conselho Regional de Medicina (Cremego) alegou que todas as denúncias sobre o comportamento dos médicos são recebidas, apuradas e tramitam em sigilo.

A UniEVANGÉLICA também apontou que todas as medidas administrativas pertinentes foram tomadas e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades.

Em tempo

Nos relatos prestados à PC, as vítimas relataram sofreram recorrentes assédios e abusos de autoridade, incluindo brincadeiras de duplo sentido, insinuações diretas de atos sexuais e até toques físicos, como colocar a mão na cintura, apertar o braço e comentários não profissionais nas redes sociais.

Na época, um grupo foi criado no WhatsApp com o intuito de juntar relatos. Quatro vítimas procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para denunciar a situação.