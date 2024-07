MPGO arquiva inquérito que investigava irregularidades na Comurg

Apuração teve início após TCMGO apontar inconsistências em acordo milionário

Pedro Hara - 09 de julho de 2024

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou inquérito que apurava irregularidades na aquisição de sacos de lixo pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

A investigação teve início após o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) apontar inconsistências no acordo de R$ 2,2, milhões celebrado pela Comurg.

No curso do inquérito houve a constatação de improbidade administrativa, pois não houve licitação para a assinatura do contrato, ‘frustrando a licitude de processo licitatório’.

No entanto, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), também estava investigando o caso. Ao acessar o inquérito produzido pela especializada, foi verificado que não houve negligência na entrega dos itens contratados e nem indícios de sobrepreço.

Como não foram descobertas irregularidades, não há possibilidade de quantificar o prejuízo que teria sido provocado ao erário, sendo temerário determinar o ressarcimento de valores por parte dos administradores da Comurg na época.