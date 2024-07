Motorista de aplicativo rejeita R$ 200 oferecidos por passageiros e mostra por quê

A proposta ofertada pelo viajante parecia tentadora, até o condutor da plataforma descobrir a real intenção da dupla

Magno Oliver - 10 de julho de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela)

Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo, como a Uber, o Indrive e a 99 POP, se tornaram uma das modalidades de locomoção mais utilizadas atualmente.

No entanto, trabalhar nesse mundo é saber que existem algumas particularidades sobre os bastidores de ser motorista de aplicativo que muita gente não tem noção do quão curioso é.

Com a grande quantidade de passageiros que circulam o tempo todo, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo surpreendentes que acontecem com esses trabalhadores.

E um caso entre um motorista de aplicativo e dois passageiros em um motel chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais.

Motorista de aplicativo rejeita R$ 200 oferecidos por passageiros e mostra por quê

Um vídeo polêmico no Instagram da Uber @Uber_erikajane viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os seguidores nos comentários. Na publicação, ela exibe um print de conversa entre um motorista e dois passageiros.

Acontece que o que era para ser uma simples viagem, acabou com o cancelamento da mesma pelo próprio condutor. Tudo isso por conta de uma proposta inusitada vinda direto de um motel.

Isso porque o cliente mandou uma mensagem um tanto indiscreta para o motorista, questionando se ele aceitaria “pegar uma parada” para eles.

Depois disso, o intuito era ir para um outro motel e então os 3 ficarem por lá e aproveitarem para fazer algo mais.

Na postagem, o seguinte diálogo:

Passageiro – “Bom dia”

Motorista – “Bom dia”

Passageiro – “Cara, estamos no motel Emoções, eu e um amigo, a gente tá querendo ir pegar uma parada, eh perto, tem como tu fazer essa corrida?”

Passageiro – “Aí por fora eu te dava R$ 200 conto para entrar no outro motel com a gente e curtir junto os 3, só ia te dar uma mamada mesmo.”

Motorista – “Não curto não, mano.”

Por fim, na legenda, ela fez a seguinte observação: “esses passageiros são audaciosos!”

Confira o link completo com a postagem do diálogo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Driver Erika Jane (@uber_erikajane)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!