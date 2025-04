Erro comum ao usar a máquina de lavar pode causar danos graves

Depois de tanto atender clientes com o mesmo problema nas máquinas, um especialista resolveu trazer um alerta para quem usa o eletrodoméstico

Magno Oliver - 22 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@isabellemesquita)

Essencial para a limpeza das roupas em casa, a máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais importantes e práticos de uma residência.

A máquina de lavar é um utilitário rápido, eficiente na limpeza, mas que exige cuidado e manutenções frequentes. Muitos consumidores têm errado na manutenção preventiva do aparelho e isso aumentou a busca por assistência técnica.

Dessa forma, especialistas no setor alertam sobre os riscos de uma prática que tem causado dano ou perda total na máquina de lavar.

Os consumidores estão fazendo lavagem inadequada de tapetes e prejudicando tanto tecido quanto a própria máquina.

O especialista em máquinas de lavar, Scott Flint, diz que lavar tapetes em casa pode afetar o desempenho da máquina de lavar que temos em casa.

Com mais de 30 anos de experiência e conhecido como “Fixer Scott” nas redes sociais, o técnico afirma que reprova a prática.

A explicação é que, quando estão molhadas dentro do compartimento, as peças ficam muito pesadas e causam danos graves na fiação.

“Já vi muitas máquinas de lavar de carregamento frontal quebrarem porque os clientes as usavam para lavar tapetes de banho”, disse Flint em um artigo publicado no site Family Handyman.

O técnico explica que muitos modelos giram em velocidades de até 1200 rotações por minuto, o que causa uma força significativa sobre objetos pesados.

O uso dessa força de giro combinada com o peso do tapete podem danificar peças importantes. Entre elas, ele cita o compartimento de centrifugação, o motor, rolamento do cesto ou até mesmo o suporte interno de limpeza.

“As fibras longas de alguns tapetes se soltam durante o ciclo de lavagem e entopem o ralo”, explicou Flint.

Por fim, ele alerta que o conserto ou substituição de um motor de máquina de lavar tem um custo bem alto a depender da marca e modelo que você usa. A recomendação é não lavar tapetes nela.

