Placas criativas em barbearia chamam atenção dos clientes

Sem papas na língua, o estabelecimento mandou a real na dura para os clientes

Anna Júlia Steckelberg - 13 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

As barbearias do Distrito Federal estão cortando mais do que cabelo — estão cortando o tédio também!

Viralizou nas redes sociais um post com o título “As barbearias no DF”, seguido de fotos de placas colocadas para recepcionar os clientes com muito bom humor (e uma pitada de sinceridade sem filtro).

A primeira placa é um verdadeiro tapa de realidade para os pais de crianças agitadas:

“Corte de criança com o cão no couro: R$ 100,00

Corte de criança anjinho: R$ 10,00”

Sim, você leu certo. Criança que vai para o salão feito furacão categoria 5 vai pagar como tal. Já os pequenos que se comportam como querubins ganham até desconto celestial.

E não para por aí. Ao lado, mais uma placa icônica:

“Fiado só quando esse olho piscar!”

(e o detalhe? Um desenho de um olho… aberto, bem arregalado!)

A criatividade da barbearia fez o Brasil rir alto — e comentar mais ainda. Nos comentários, o povo entrou na zoeira:

“100 reais divide no cartão? 😂😂😂”, se divertiu um internauta.

Quem já levou filho pequeno para cortar cabelo sabe que a missão pode ser digna de um treinamento ninja. Tem choro, tem fuga, tem golpe de cabeça e às vezes até grito de guerra. Ou seja: os barbeiros só estão cobrando periculosidade mesmo.

Além do bom humor, as placas também funcionam como um recado sutil: respeito pelo profissional e bom comportamento valem ouro (ou, no caso, R$ 90 de desconto).

Fica a dica para os papais e mamães: se o pequeno for “do capeta” na cadeira, é bom preparar o bolso… ou o sermão antes de sair de casa.

