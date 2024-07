Concurso público em Aparecida de Goiânia: dois editais são publicados com salários de até R$ 10,5 mil

Cargos são para nível superior e médio e candidaturas podem ser feitas de forma online

Samuel Leão - 11 de julho de 2024

Candidatos prestando concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou, na quarta-feira (10), dois editais, com vagas para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), destinados aos cargos de Agente de Trânsito e Transporte e também para Auditor Fiscal Tributário, no Instituto de Seguridade Social (ISS). No total, são mais de 130 oportunidades com salários de até R$ 10,5 mil.

Os certames são organizados pelo Instituto Access e oferecem chances tanto para início imediato quanto para formação de cadastro de reserva. As taxas de inscrição variam entre R$ 76 e R$ 98.

Os cargos são para nível superior, no caso de Agente de Trânsito e Auditor Fiscal, e nível médio, para GCM. As inscrições serão abertas no dia 12 de agosto e podem ser feitas até 12 de setembro, no site da banca organizadora.

As vagas ofertadas para atuar na GCM e como Agente de Trânsito fazem parte do mesmo edital, com salários que variam entre R$ 1.437,15 a R$ 8.021,71. Será realizada uma prova objetiva, seguida por avaliações de capacidade física, psicológica, exame toxicológico, investigação de conduta social e, por fim, curso de formação.

Já para Auditor Fiscal Tributário o certame é outro e oferece remuneração inicial de R$ 10.592,21. Para essa oportunidade, os candidatos devem ter formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia. Haverá prova discursiva, uma objetiva e outra de títulos.

As avaliações devem ser aplicadas no dia 13 de outubro, cerca de um mês após o encerramento das inscrições.

Mais informações estão disponíveis nos editais.