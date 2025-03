Heineken abre processo seletivo com salários de até R$ 10 mil e vários benefícios

É desejável que o candidato seja fluente na língua inglesa, tenha disponibilidade para viagens internacionais

Paulino Henjengo - 31 de março de 2025

Heineken oferece salários atrativos (Foto: Reprodução)

Conhecida como uma das melhores empresas produtoras de cervejas do mundo, a Heineken abre processo seletivo com salários de até R$ 8,5 mil e vários benefícios.

As vagas são destinadas exclusivamente para participar do programa de Trainee 2025, que conta com duração de um 1 ano e 6 meses.

Para ocupar os cargos, o interessado deve ter formação em áreas como Comércio, Digital & Technology, Finanças, Marketing, People e Supply Chain.

Além disso, é desejável que o candidato seja fluente na língua inglesa, tenha disponibilidade para viagens internacionais e, no caso de estrangeiros, possua visto de trabalho no Brasil.

Etapas do processo:

Os concorrentes passarão por um processo de seleção que envolve o envio de currículo, avaliação online e presencial, entrevistas e oferta de participação no programa.

Depois de selecionados, o período de formação do programa de trainee são de 18 meses. Na primeira fase, os candidatos poderão conhecer melhor a área escolhida.

A seguir, eles deverão passar por diferentes setores para entender o funcionamento da Heineken. Por fim, a empresa oferece uma experiência internacional.

Salários e benefícios:

A empresa oferece um salário atrativo, bem como uma série de vantagens, como:

Participação nos lucros;

Vale-refeição e vale alimentação;

Assistência médica e odontológica;

Telemedicina e cartão farmácia;

Seguro de vida e previdência privada;

Licença-maternidade de seis meses e licença-maternidade de 30 dias;

Acesso aos cursos da Universidade Heineken e descontos em produtos da marca.

Para participar do processo, basta acessar o site oficial da instituição até o dia 13 de abril.

