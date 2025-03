Contas do Arraiana podem passar por “pente fino” na Câmara de Anápolis

Festival, que gastava milhões com shows no aniversário da cidade, teve fim decretado pelo prefeito Márcio Corrêa

Samuel Leão - 26 de março de 2025

Arraiana 2024 realizado no Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Os registros, especialmente de gastos e contratações, realizados pelo evento Arraiana, abolido pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), devem passar pelos olhares atentos da Câmara Municipal de Anápolis.

Voluptuoso, o festival ocorria anualmente e reunia milhares de pessoas no estádio Jonas Duarte, fazendo a festa de alguns e, por outro lado, atrapalhando o andamento dos jogos de futebol profissional em razão dos danos ao gramado e outros.

Durante uma prestação de contas, também na Casa, Roberto Naves (Republicanos), fundador do evento, chegou a desdenhar o investimento de R$ 2 milhões na gestão do estádio, insinuando que esse montante seria apenas para “meia dúzia de homens brincar de futebol profissional” e também indicando que o custo deveria recair sobre a iniciativa privada.

Apesar do valor ter sido apontado como alto, apenas o cachê do cantor Gusttavo Lima, que se apresentou no último ano, custou R$ 1,1 milhão aos cofres públicos, de modo que os cinco dias de evento alcançaram a casa dos R$ 3 milhões.

Já cancelado, agora os parlamentares querem sondar edições do evento, desde 2020, para ver se a “conta fecha”. O pedido foi feito pelo vereador policial federal Suender (PL) e deve ser acatado pelos pares.

OS que geria a UPA Alair Mafra emite nota aos colaboradores

A Rápidas teve acesso ao comunicado, enviado nesta terça-feira (25) aos colaboradores dispensados pela prefeitura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Magra, emitido pela gestora Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH). Vale lembrar que a empresa já emitiu ofícios ao Ministério Público (MP) e à prefeitura.

No documento, a OS relata ter sido pega de surpresa pela decisão unilateral da prefeitura, de modo que ainda estão pendentes acertos trabalhistas. Além disso, ressaltou que, no dia 20 de março, o prefeito Márcio Corrêa (PL) teria feito um pronunciamento dizendo que a gestão municipal assumiria toda a responsabilidade trabalhista. Apesar disso, ressaltou que não foi dada nenhuma garantia oficial desse compromisso.

Porto Seco Centro-Oeste fecha nova parceria internacional

O Grupo Porto Seco Centro-Oeste fechou um acordo de cooperação com a Taitong International Transportation, uma das gigantes de logística da China.

A China é hoje o maior parceiro comercial de Goiás, tanto nas exportações quanto importações. A Taitong também está presente em mais de 40 países em vários continentes.

Gayer tenta acompanhar julgamento do 08 de janeiro e acaba barrado

Aproveitando o calor do julgamento dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 08 de janeiro, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) compareceu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e tentou adentrar o plenário.

Apesar da ação, ele e algumas companhias, foi barrado de entrar. Dois jornalistas, que estavam presentes, chegaram a perguntar: “havia uma lista prévia de participantes, para quem vocês informaram que viriam?”, e não receberam nenhuma resposta do deputado.

CPE de Anápolis deve ganhar reforço após término de curso de formação, que está ocorrendo em Uruaçu

Novos militares devem se unir às fileiras do batalhão de elite de Anápolis, o Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Isso porque, após o curso preparatório, que ocorre em Uruaçu, o efetivo deve passar por um incremento, com a chegada dos policiais aprovados.

Gafe de coronel Adailton constrangeu deputados

Talvez com boas intenções, mas deslocado da realidade. Foi assim que Coronel Adailton (SD) soou ao comemorar a aprovação de isenção do imposto para embarcações e aeronaves em Goiás.

A ação, que aconteceu na tribuna, durante uma sessão, ainda é comentada e vista com constrangimento pelos corredores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Expectativa do Vila Nova contra o Anápolis no Serra Dourada

Com a propulsão, que deverá ser feita graças ao desconto nas entradas para a última rodada do goianão, que resultaram na venda de 10 mil ingressos, a expectativa toma novos contornos entre os vilanovenses.

Mesmo após “levar uma taca”, visto que conseguiu perder de dois gols após passar a maior parte do jogo com um jogador a mais, circula a informação de que os jogadores do Vila estão confiantes com o embalo da torcida, e declarações de que “é possível reverter o placar” mantém o sonho vivo.

Entorno de Roberto Naves teme desdobramentos de investigações que constrangem o ex-prefeito

Em um hiato político, sem cadeira no Governo Estadual e aguardando as eleições de 2026, Roberto Naves (Republicanos) vive na espera do desenrolar de investigações. Envolvido no caso Luís Carlos, fazendeiro assassinado com quem o ex-prefeito alega ter uma fazenda milionária.

Mas não seria apenas ele quem teme o desenrolar das apurações policiais, mas também parceiros e colegas receiam que o resultado “respingue” em suas reputações.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros, que conseguiu localizar o jovem com deficiência auditiva, Márcio Antônio, de 27 anos, que saiu de Radiolândia e acabou sendo encontrado em Pirenópolis.

Nota Zero

Para a ex-secretária de saúde de Anápolis e ex-vereadora, Elinner Rosa, que mesmo após eclodirem polêmicas envolvendo o cantor Gusttavo Lima, por ter publicado vídeos de um dos filhos, ainda criança, dirigindo um carro em um condomínio, foi lá e fez o mesmo nas próprias redes sociais. Vale lembrar que as leis de trânsito são as mesmas dentro e fora de condomínios fechados.