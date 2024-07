Policial militar é morto a tiros pelo próprio irmão durante comemoração antecipada de aniversário

Vítima teria tentado fugir quando foi alvejada com dois disparos e veio a óbito

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2024

Policial militar Tiago White Rodrigues de Araújo. (Foto: Reprodução)

Uma intensa discussão se tornou um crime bárbaro após um jovem, de 24 anos, matar o próprio irmão, o policial militar, Tiago White Rodrigues de Araújo, de 33 anos, a tiros. O caso aconteceu em Uruaçu, cidade na região Norte de Goiás, na madrugada desta quinta-feira (11).

Tudo teria começado por volta das 02h. A vítima estava comemorando o aniversário em casa quando, por motivos desconhecidos, teriam iniciado um acalorado bate-boca com o suspeito, que se transformou em agressão física.

Em um dado momento, o suposto autor foi até o quarto do policial, onde estava guardada a arma institucional do militar, e seguiu em direção ao irmão.

Ao perceber a intenção do familiar, Tiago ainda tentou correr, pulou na piscina, mas foi alvejado pelo suspeito com dois disparos, que atingiram a mão e o abdômen dele. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar (PM) foram acionados e compareceram no local.

Os militares aplicaram manobras de reanimação, enquanto transportavam o homem até o Hospital Regional. Apesar dos esforços, ele não resistiu e teve o óbito confirmado.

Após a coleta de depoimentos e início das diligências, policiais militares encontraram o suspeito, que confirmou ter disparado contra o irmão e alegou não se lembrar de mais nada após a ação.

Ele foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu, onde recebeu voz de prisão.

Tanto a arma quanto as munições foram apreendidas.