Mulher morre após ser atacada brutalmente pelo próprio Pitbull; vizinhos tiveram de abater o animal

Às autoridades, vizinhos informaram que vítima havia adotado o animal já adulto

Davi Galvão - 13 de abril de 2025

Vizinhos tiveram de abater o animal. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, morreu após ser atacada pelo próprio Pitbull, na manhã deste domingo (13), em Cidade Ocidental, município goiano do entorno do Distrito Federal.

As autoridades foram acionadas após uma ligação de denúncia e, ao chegarem no local, já se depararam com a vítima, Stefane Xavier da Silva, em óbito no interior da residência, com diversas lesões pelo corpo e ensanguentada.

Segundo vizinhos, a companheira de Stefane teria saído pelo condomínio e gritado por socorro, ao que dois moradores de imediato se prontificaram e foram até onde o Pitbull estava e o abateram, com facadas e pauladas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, com a equipe constatando o óbito de Stefane.

Pelo estado de choque, a namorada da vítima não foi capaz de relatar o momento do episódio em si às autoridades, mas os vizinhos afirmaram que o cachorro foi adotado já adulto.

O corpo do Pitbull também foi analisado e um pedaço de pau encontrado nas proximidades, mas nenhuma faca.

O corpo da vítima será periciado pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

