Além de cuidar e manter o bom estado da pele, o colágeno possui outras funções que ajudam no funcionamento do organismo

Magno Oliver - 12 de julho de 2024

Com certeza você já ouviu falar no nome colágeno, não é mesmo? Ele se trata de uma das mais importantes e abundantes proteínas presentes no corpo humano, estando ligada a diversas funções.

Além disso, é um dos grandes responsáveis pela saúde da nossa pele, podendo até mesmo acarretar danos ao sistema corporal quando ocorre a falta dele.

Mas, você sabia que existem alimentos com grande concentração de colágeno que podem te ajudar no equilíbrio da proteína?

6 alimentos que mais têm colágeno e são os melhores para deixar a pele boa

1. Tomate

O primeiro item da nossa lista, é o tomate.

O alimento possui muita vitamina C e um antioxidante chamado licopeno. O licopeno é o responsável por proteger a camada da pele dos danos externos e dos raios solares.

2. Feijão

Presente no cotidiano dos lares brasileiros, o grão é um alimento que contém muitas proteínas que ajudam na produção do colágeno. Ele também é rico em cobre, que também auxilia na produção da substância.

3. Carnes

As carnes são excelentes fontes de proteína, sendo também são grandes fábricas de colágeno. Cortes com bastante abundância são frango e boi. O pescoço de frango, por exemplo, é um remédio natural no combate à artrite, pois é riquíssimo em colágeno.

4. Alho

Essencial no preparo de qualquer refeição na cozinha, o alho também é um alimento que te ajuda na produção de colágeno. Ele não só dá sabor e cor à comida, como também é rico em enxofre, que ajuda na produção da substância.

5. Pimentões vermelhos

Gostosos, de sabor marcante e também ricos em colágeno. Eles possuem grande quantidade de vitamina C, que são potenciais produtores de colágeno para o organismo.

6. Claras de ovos

Por fim, saiba que as claras dos ovos também possuem colágeno. O ovo é uma proteína e não poderia ficar de fora dessa lista.

A clara do ovo é rica em prolina, um dos aminoácidos que precisamos para a produção da substância.

