Advogada pediu prisão de PM e juiz disse não

Casal foi protagonista de uma grande polêmica após ela afirmar que ele estaria tendo um caso com o gerente de uma pousada em Pirenópolis

Samuel Leão - 25 de março de 2025

Casal se separou no começo de 2024. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Apesar das tentativas da advogada Jordane Mota de prender o ex-namorado, o policial militar Lucas Bandeira, o juiz Fernando Oliveira Samuel não considerou a solicitação válida e indeferiu dois pedidos de prisão preventiva.

Rápidas teve acesso à decisão emitida no domingo (23). Após conseguir uma medida protetiva contra o militar, ela o denunciou por supostamente ter feito inúmeras ligações para ela.

Segundo Lucas, no entanto, tudo seria fruto de uma fraude feita por meio de aplicativos que simulam números de telefone. Ele ainda frisou que, na realidade, é ela quem não superou o término.

Os dois protagonizaram uma grande polêmica depois que Jordane afirmou que o militar estaria tendo um caso com o gerente de uma pousada de Pirenópolis. O escândalo viralizou nacionalmente após a profissional expor o caso nas redes sociais.

Desde então, Jordane parece não ter aceitado bem o fato de que o ex recebeu apoio e não caiu em desgraça como, talvez, ela imaginasse que aconteceria.

Petistas negam possibilidade de aliança com projeto do UB

Projeto do governador Caiado (UB) para a sucessão em âmbito estadual, Daniel Vilela (MDB) desponta como um dos primeiros nomes para o pleito. Em alguns círculos, chegou a ser dito que haveria uma união entre ele e o Partido dos Trabalhadores.

Rápidas conversou com representantes do PT em Goiás, que categoricamente negaram a possibilidade de parceria, apontando que a decisão deve partir do âmbito nacional, em coesão com o projeto do presidente Lula (PT).

MP quer aumento da atenção básica em Aparecida de Goiânia

Após perceber que a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) em Aparecida de Goiânia saltou apenas de 49% para 59% entre 2023 e 2024, o Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o cenário no município.

Entre os fatores levados em consideração estão os elevados índices de internações por sífilis e outras condições sensíveis à atenção primária, além do fato de que há apenas 277 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), quando o número indicado seria de 1.505. Novas contratações devem ocorrer em breve.

Santa Casa anuncia que suspenderá novas internações pelo SUS na UTI

Rápidas já havia antecipado, há uma semana, a falta de repasses complementares mensais de R$ 648 mil da Prefeitura de Anápolis para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa. Na época, a gestão prometeu regularizar o pagamento até quinta-feira (20).

No entanto, o dinheiro não foi disponibilizado, e a instituição continuou operando no vermelho desde novembro do ano passado. Agora, a crise chega ao ponto crítico: ou a situação é resolvida até o final da segunda-feira (24), ou a unidade deixará de receber novos pacientes do SUS na UTI. A prefeitura, por sua vez, alega que apenas um complemento, acima do “padrão SUS”, está em atraso.

Mabel dobra aposta, mas população questiona morosidade da Prefeitura

Após uma ação enérgica e intencionalmente midiática, o prefeito Sandro Mabel (UB) resolveu rebater as críticas e dobrar a aposta, afirmando que mais bares deveriam ter sido fechados.

Enquanto isso, goianienses demonstram preocupação com a morosidade da Prefeitura no processo de regularização para empresários que geram empregos na capital. Em Anápolis, essa realidade já foi reconhecida, e o prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou o lançamento do Alvará Único, que visa desburocratizar e agilizar a liberação de funcionamento das empresas.

PSB escolherá dirigentes locais nesta sexta-feira (28), de olho em projetos maiores

Em conversa com a coluna, representantes do Partido Socialista Brasileiro (PSB) revelaram que reuniões nesta sexta-feira (28) definirão os delegados de Anápolis para as tratativas partidárias em maior escala.

Ainda não há definição sobre um projeto para o Executivo estadual, já que a decisão dependerá da direção nacional. Fontes indicam maior afinidade com a chapa de Caiado (UB), que trabalha para emplacar Daniel Vilela (MDB) como sucessor.

Nota 10

Para a Prefeitura de Uruaçu, que disponibilizou um novo site, com acesso a atendimento e consulta de informações relativas à gestão, promovendo transparência e eficiência.

Nota Zero

Para a FGR Urbanismo, que teve que interromper a construção de um viaduto na GO-020, em Goiânia, após o projeto apresentar risco aos ocupantes dos arredores e ao meio ambiente. A empresa terá três meses para apresentar um novo projeto e reverter a situação.