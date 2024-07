Entenda porque apenas parte dos goianos devem sentir frio neste final de semana

Índice de umidade do ar deve seguir tendência de declínio ao final das tardes

Davi Galvão - 12 de julho de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: David Dourado)

Neste sábado (13) e domingo (14), os goianos poderão enfrentar temperaturas ligeiramente mais frias, com as mínimas chegando aos 13°C. Isso porque existe a previsão de uma chegada de frente fria no estado, o que pode fazer os termômetros baixarem.

Em entrevista ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que a massa de ar, de origem polar, deve se concentrar em determinadas regiões do território goiano.

“Vai se concentrar mais na região do extremo sudoeste goiano e também em volta do Distrito Federal (DF), mas não será aquele ‘friozão’ muito forte, como vai ocorrer em outros estados”, frisou.

Além disso, enquanto a massa de ar frio contribuirá com um aumento nas precipitações em outros estados, a probabilidade de chuvas ocorrerem durante este final de semana em terras goianas permanece muito baixa.

No estado, o destaque fica para Ipameri, Davinópolis e Cristalina, que marcarão 13 °C como mínima e 29° C como máxima.

Na sequência, ficam os municípios de Jataí, Rio Verde, Formosa, Luziânia, Cocalzinho, Lagoa Santa e Pires do Rio, que devem registrar 14 °C.

Por outro lado, Porangatu sera a cidade com a máxima mais elevada do estado, registrando 35 °C, seguida por Crixás, Aruanã e Araguapaz, que marcarão 34 °C.

Em Goiânia, as temperaturas devem variar entre 14 °C e 32 °C, enquanto em Anápolis, ficarão entre 14°C e 28 °C.

Além disso, o Cimehgo ainda alertou para a baixa umidade no estado, que deverá afetar diversos municípios, entrando em declínio no período da tarde.