Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros

Atitude foi alvo de comentários nas redes sociais e gerou discussão entre internautas

Davi Galvão - 12 de julho de 2024

Placa viralizou nas redes sociais com norma de motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução)

Um aviso colado na porta de um carro dividiu opiniões e viralizou nas redes sociais, pelo recado deixado por um motorista de aplicativo que resolveu chamar a atenção dos passageiros.

No vídeo, que já conta com mais de 100 mil visualizações, o condutor demonstra ter se cansado de um comportamento recorrente dos clientes: a entrada pela porta dianteira.

Para dar fim ao problema, ele resolveu deixar o recado informando uma nova regra para aqueles que forem entrar no veículo, o que levantou polêmica nos comentários.

“Embarque somente no banco traseiro”, diz.

Com isso, se iniciou uma discussão nos comentários, com alguns usuários justificando o porquê da medida, enquanto outros criticaram a atitude do motorista.

“Fico p#to quando o cara embarca com a mulher e deixa ela ir sozinha atrás e que ir na frente enchendo saco, puxando conversa, tampando a visão do retrovisor, colocando braço no meu encosto, gente sem noção é f#da”, concordou um.

“Mas assim também é falta de noção, tá saindo de casa para trabalhar, a plataforma não fala que tem que levar quatro pessoas? Muita falta de boa vontade também”, apontou outro.

“Não faz sentido só um passageiro querer ir na frente, agora se for 4 passageiros, tudo bem, sem problema algum.Vai carregar um desconhecido ali do seu lado, nada a ver. E outra que o banco já fica mais pra frente também para o conforto do passageiro!”, destacou um usuário.

Veja: