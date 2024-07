Roberto investe do próprio bolso e mobiliza Secom para diminuir danos à própria imagem e alavancar Eerizânia

Lançamento de livro com feitos da gestão faz parte de uma série de estratégias criadas pelo prefeito para aumentar popularidade

Pedro Hara - 12 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Rádio Imprensa)

A publicação de quase 200 páginas que está sendo distribuída gratuitamente com o título “Anápolis 2017 | 2024”, numa referência aos oito anos de gestão do prefeito Roberto Naves (Republicanos), contou com mão de obra de servidores comissionados e ex-servidores da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), incluindo o próprio titular da pasta, que afirma ter recebido pagamento do prefeito para realizar o serviço por fora, ou seja, sem uso de verba pública.

O livro foi lançado no dia 04 de julho, no Radisson Hotel, no Bairro Jundiaí, em um evento para convidados cuja gravação se tornou conteúdo para abastecer as redes sociais do prefeito no período em que ele está em viagem de férias no Rio Araguaia.

A divulgação dos feitos da gestão faz parte de uma série de estratégias traçadas por Roberto para atender ao pedido de Ronaldo Caiado (UB) e aumentar a intenção de votos de Eerizânia Freitas (UB), pré-candidata do prefeito ao Centro Administrativo.

Oscilando entre a quarta e quinta posição nos levantamentos, a ex-titular do Social e da Educação tenta descolar a própria imagem do atual chefe do Executivo municipal e trazer para perto do governador, mas sem obter sucesso.

A impopularidade de Roberto perante a população faz com que Eerizânia não consiga atingir dois dígitos. Outra tática adotada por grupos ligados ao prefeito é descredibilizar pesquisas de intenção de votos.

Como noticiado pela Rápidas, pesquisadores ligados ao grupo de Roberto circularam na cidade e entrevistaram moradores para fazer um levantamento sobre a intenção de votos dos anapolinos em um cenário que exclui o principal concorrente à direita, Márcio Corrêa (PL), público que a indicada de Roberto tenta atrair.

Faltando menos de um mês para os partidos baterem o martelo sobre os nomes que concorrerão à cadeira de prefeito, Roberto pesa a mão no marketing para reduzir danos à própria imagem e defender que a gestão merece ter continuidade, mesmo tendo afirmado que não está apoiando a pré-candidata.