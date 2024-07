Saiba como aproveitar férias em Goiânia gastando quase nada

Parques estão com programação especial para mês de julho, com novidades e festival de jogos digitais

Augusto Araújo - 12 de julho de 2024

Parque Mutirama e Zoológico são opções para quem quer gastar pouco em Goiânia. (Montagem: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Locais históricos em Goiânia, o Parque Mutirama e o Zoológico estão com uma programação especial para quem quer aproveitar as férias na capital gastando pouco.

Primeiramente, o parque de diversões vai realizar a primeira edição do Fest Games Jogos Digitais, evento que terá entrada franca para quem for assistir e inscrições gratuitas para aqueles que querem participar.

As crianças terão acesso a vídeo-games de última geração, sendo quatro PlayStation 5; dois PlayStation 4; quatro TVs de 40” 4K; quatro fliperamas; quatro bancadas de TV; e um simulador de corrida. Os jogos ficarão instalados no espaço Mutirama Festas, próximo ao Cine 4D.

A estrutura do evento também conta com dez puffs e grama sintética para a garotada.

O Fest Games Jogos Digitais vai ocorrer entre este sábado (13) até segunda-feira (15), sempre a partir de 10h até 14h.

Além do festival, o Mutirama possui 22 brinquedos em funcionamento, abrindo as portas de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Já o Zoológico de Goiânia, localizado no Parque Lago das Rosas, reabriu nesta sexta-feira (12) o museu de animais taxidermizados, que estava fechado desde 2020.

O local apresenta um acervo de 333 animais empalhados, muitos dos quais habitaram o zoológico. A coleção inclui primatas, serpentes, mamíferos e anfíbios.

Além do museu de taxidermia, o Zoológico conta com 430 animais de 103 espécies, abrindo de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com ingressos vendidos até 16h.

Os valores são de R$ 05 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada), com gratuidade para crianças até 05 anos, pessoas com deficiência (PcD) e acompanhantes, idosos, estudantes, jovens de baixa renda e professores.