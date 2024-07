Itamaraty lança concurso público com salários acima de R$ 20 mil

Candidatos com formação superior em qualquer área podem se candidatar

Gabriella Pinheiro - 13 de julho de 2024

Fachada do Ministério das Relações Exteriores. (Foto: Divulgação/Governo Federal)

O Ministério das Relações Exteriores publicou o edital de um novo concurso público com vagas para a carreira de diplomata. A remuneração inicial da função é de R$ 20.926,98.

No total, são 50 oportunidades disponíveis para a classe inicial de terceiro secretário, voltada a profissionais com curso superior completo em qualquer área.

As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (15), de forma exclusivamente online, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, e vão até 26 de julho. O valor da taxa é de R$ 229.

Entre os requisitos para participar do processo seletivo, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar no gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações eleitorais.

O certame acontecerá em duas etapas, sendo elas provas objetiva e escritas, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Mais informações estão disponíveis no edital.