Governo de Goiás anuncia novo processo seletivo com salários de R$ 9 mil; saiba como se inscrever

Vagas contam com carga horária de 40h e prêmio de incentivo como acrescimento salarial

Thiago Alonso - 15 de abril de 2025

Secretaria de Estado da Saúde. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou a abertura de um novo processo seletivo, a fim de preencher 39 vagas na Secretaria de Estado da Saúde (SES), cujos salários serão de R$ 9 mil.

As oportunidades são destinadas para as funções de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e engenheiro biomédico/engenheiro clínico.

Além do salário e da carga horária de 40h semanais, a remuneração dos selecionados deve ser acrescida a um Prêmio de Incentivo, condicionado à avaliação de desempenho periodicamente.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever, entre os dias 23 de abril e 09 de maio, por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 70.

Os concorrentes serão avaliados por meio de duas etapas, sendo a primeira com análise curricular, além de uma segunda que deve contar com realização de entrevistas.

Para mais informações, confira o edital.