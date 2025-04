Passageira tem surpresa ao entrar em carro de motorista de app: “só não cancelei porque tô atrasada”

Na pressa de embarcar para conseguir chegar a tempo para o seu compromisso, ela se deparou com um detalhe que não imaginava acontecer

Magno Oliver - 13 de abril de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Solicitar uma viagem com motorista de aplicativo quando se está com pressa, pode trazer surpresas que muita gente nem imagina que possam acontecer.

Assim, o ditado brasileiro sempre reforça um ponto: “não existe Uber caro, quando a gente está com muita pressa para chegar ao local que deseja”.

Só que quando a gente está com pressa para sair de casa e chama um motorista de aplicativo, esquece alguns detalhes. E com uma passageira, a história foi bem assim.

Uma passageira viralizou nas redes sociais com um registro que bombou na internet e circulou nos grupos de WhatsApp.

Em postagem feita no perfil do X, antigo Twitter, ela resolveu compartilhar um desabafo com os seguidores que gerou reações e comentários.

Ao solicitar uma viagem com um motorista de aplicativo, ela se surpreendeu com algo que não esperava.

O registro, feito pelo próprio celular da passageira, mostra ninguém menos que a esposa do motorista no banco ao lado acompanhando todo o trajeto.

Na legenda, ela comentou a seguinte mensagem: “peguei um Uber que a esposa trabalha junto com ele (risos). Só não cancelei a viagem porque já estou atrasada”.

Para explicar a situação, ela postou nos comentários: “gente, eu tinha uma reunião, por isso embarquei nessa”.

Os internautas logo se impressionaram com a situação um tanto inusitada, deixando diversos comentários na postagem.

“Imagina ser tão desocupada a ponto de ter que ir trabalhar com seu marido? Isso para não chamar de insegura”, disse uma seguidora.

“Uber veio com qualquer pessoa junto: NÃO ENTRE. Grandes chances de ser emboscada/golpe. Na dúvida, reporte para plataforma e chame outro”, alertou um usuário.

Confira a publicação na íntegra da história:

Peguei um uber que a esposa trabalha junto com ele KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Só não cancelei porque já tô atrasada pic.twitter.com/CKgolPcTRe — metida a corredora 🏃🏽‍♀️ (@corredoraaa) April 7, 2025

