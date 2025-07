Estudante da UFG morre após sofrer acidente durante corrida por aplicativo em Goiânia

Ana Luiza Torres era estudante de Artes Visuais. Amigos e colegas de curso lamentaram a partida

Natália Sezil - 04 de julho de 2025

Ana Luiza Torres era aluna de Artes Visuais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma estudante do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG) morreu após sofrer um acidente de trânsito enquanto era passageira de uma corrida por aplicativo no Setor Sul, em Goiânia.

Ana Luiza Torres, conhecida por alguns pelo apelido “Coloquiana”, tinha 20 anos. A fatalidade aconteceu na última terça-feira (01).

A jovem estaria na garupa de uma motocicleta quando, em um cruzamento, o veículo teria sido acertado por uma caminhonete.

Com o impacto, tanto ela quanto o motociclista teriam sido arremessados ao asfalto, de modo que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Na ocorrência, os socorristas teriam se deparado com lesões graves, tentando reanimar a estudante, mas sem sucesso. Ela não resistiu e faleceu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada, submetendo os dois motoristas ao teste do bafômetro, que teria indicado que nenhum deles estava bêbado no momento.

Comunidade lamentou a perda

O falecimento da jovem foi lamentado por diversos amigos e colegas, e a Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG) emitiu nota de pesar.

Na publicação, a unidade escreveu que “não há dúvidas que ela deixará saudades, seja por sua presença sensível, respeitosa e comprometida ou pelos vínculos que construiu ao longo de sua trajetória na nossa faculdade“.

Nos comentários, pessoas que conviveram com Ana Luiza definiram a perda como irreparável.

“A conheci brevemente… tem uma alma livre e doce! Desejo amor para família e amigos nesse momento de despedida inesperada“, disse alguém.

Outra amiga compartilhou: “ela foi uma grande artista, que sua vida seja lembrada como ela era, gentil e doce. E sua arte seja eternizada como uma lembrança de que a vida é um momento fugaz e somos a soma do que dividimos com o próximo!”.

Leia a nota de pesar da FAV/UFG na íntegra:

Nota de pesar – Ana Luiza Torres A Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), por meio de sua Direção, Coordenação e Colegiado do curso de Licenciatura em Artes Visuais, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da estudante Ana Luiza Torres Pereira. Neste momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigas, amigos, colegas de turma e todas as pessoas que conviveram com Ana Luiza em nossa comunidade acadêmica. Não há dúvidas que ela deixará saudades, seja por sua presença sensível, respeitosa e comprometida ou pelos vínculos que construiu ao longo de sua trajetória na nossa faculdade. Reiteramos nossa disposição institucional para acolher e apoiar estudantes e familiares neste momento difícil. Direção da FAV Coordenação e Colegiado do curso de Licenciatura em Artes Visuais

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!