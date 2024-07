Revelada identidade de motociclista que morreu após colidir contra ônibus em Goianira

Condutor do veículo de grande porte foi submetido ao teste do bafômetro e veículos foram removidos do local

Gabriella Pinheiro - 13 de julho de 2024

Acidente envolvendo ônibus e moto. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma motocicleta deixou um homem, de 51 anos, morto. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12), em Goianira. A vítima fatal foi identificada como Fábio Ribeiro de Paiva.

A colisão ocorreu na rua T-12, no Residencial Triunfo II. O condutor do veículo de grande porte trafegava pela via, em um sentido, e a moto seguia na direção oposta, na Alameda Leda Goes.

Em um dado momento e por motivos desconhecidos, os dois veículo acabaram se chocando.

Devido ao impacto da batida, o motociclista não resistiu e faleceu no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e fez o isolamento da área.

O condutor do ônibus, de 30 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, após ser levado até a barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na GO-070. Ambos os veículos foram retirados do local do acidente.