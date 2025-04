Alerta geral para brasileiros com CPF final 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Seu documento pode estar sendo usado por criminosos sem você saber

Pedro Ribeiro - 12 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Atenção, brasileiros: se o seu CPF termina em qualquer número de 0 a 9, este alerta é pra você.

Um tipo de golpe tem crescido de forma alarmante e pode estar usando o seu CPF sem que você saiba.

A fraude digital envolvendo o Cadastro de Pessoa Física já atingiu milhares de pessoas no país e está ficando cada vez mais elaborada.

Estamos falando de um crime que acontece em silêncio, mas que pode causar prejuízos financeiros sérios e até sujar o seu nome.

Alerta geral para brasileiros com CPF final 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Hoje em dia, os golpistas arranjam muitas formas de conseguir o CPF das vítimas.

Um dos métodos mais comuns é o phishing, quando você recebe um link falso que parece confiável, mas que só serve para roubar seus dados.

Outra técnica é a engenharia social: alguém liga ou manda mensagem fingindo ser de uma empresa e pede seus dados.

Depois que os criminosos conseguem o número do CPF, eles podem abrir contas, fazer compras e até pedir empréstimos no seu nome.

Quais são os impactos para a vítima?

Os efeitos do golpe do CPF não são só financeiros. A vítima pode ficar com dívidas, ter o nome negativado e enfrentar dor de cabeça para provar que não foi ela quem fez as movimentações.

Já houve casos em que brasileiros só descobriram o problema quando começaram a receber cobrança de dívidas que nunca fizeram.

O que fazer se você desconfiar do golpe?

Se você acha que foi vítima, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência.

Depois, entre em contato com o Serasa e o SPC para avisar sobre a fraude. Peça também que coloquem um alerta no seu CPF.

Além disso, fale com os bancos envolvidos e acompanhe de perto o seu extrato bancário.

Qualquer movimentação estranha deve ser investigada imediatamente.

Como os brasileiros podem se proteger?

Evite digitar seu CPF em sites desconhecidos. Sempre cheque se o site é seguro antes de colocar qualquer informação pessoal.

Use antivírus e não clique em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagem.

Ativar alertas no banco e no cartão também ajuda a identificar movimentações estranhas rapidamente.

E, se possível, considere contratar um serviço de proteção de CPF. Isso pode fazer diferença na hora de detectar fraudes.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!