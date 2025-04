5 chás poderosos que aumentam a energia e queima de gordura

Que tal turbinar o seu shape adicionando essas bebidas em sua rotina?

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2025

Se você está buscando maneiras naturais de aumentar sua energia e auxiliar na queima de gordura, incorporar certos chás à sua rotina pode ser uma excelente estratégia.

A seguir, conheça cinco chás que, aliados a uma alimentação equilibrada e exercícios físicos, podem potencializar seus resultados.

5 chás poderosos que aumentam a energia e queima de gordura:

1. Chá Verde

O chá verde é conhecido por suas propriedades termogênicas, graças à presença de cafeína e catequinas, como a epigalocatequina galato (EGCG).

Esses compostos ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Além disso, o chá verde possui ação antioxidante, contribuindo para a saúde geral do organismo.

2. Chá de Gengibre

O gengibre contém compostos bioativos, como gingerol e shogaol, que possuem propriedades termogênicas e anti-inflamatórias.

O chá de gengibre pode aumentar a termogênese, auxiliando na queima de calorias, além de melhorar a digestão e reduzir o inchaço abdominal.

3. Chá de Hibisco

O chá de hibisco é rico em antioxidantes e possui efeito diurético, ajudando a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do corpo. Além disso, pode contribuir para a redução da gordura corporal e do colesterol ruim (LDL). ​

4. Chá de Canela, Gengibre e Cravo

Essa combinação de especiarias resulta em um chá com potente efeito termogênico.

A canela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o gengibre acelera o metabolismo, e o cravo possui propriedades digestivas. Juntos, esses ingredientes podem auxiliar na queima de gordura e no controle do apetite. ​

5. Chá Mate com Limão

Por fim, o chá mate contém cafeína e antioxidantes que estimulam o sistema nervoso central, aumentando a energia e a disposição.

Quando combinado com limão, que é rico em vitamina C, potencializa-se o efeito antioxidante e termogênico, favorecendo a queima de gordura e a redução do inchaço. ​

Dicas de Consumo:

Evite adicionar açúcar aos chás para não comprometer seus benefícios.​

Consuma os chás preferencialmente entre as refeições.​

Pessoas sensíveis à cafeína devem moderar o consumo de chás que a contenham.​

Lembre-se de que o consumo desses chás deve ser parte de um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação balanceada e a prática regular de atividades físicas. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer mudança significativa em sua dieta.

