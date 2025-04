Pãozinho caseiro mais fácil do mundo: fica muito fofinho e é uma excelente opção para o lanche

Com ingredientes simples e preparo rápido, hoje você vai aprender uma receita que vai te salvar muito

Anna Júlia Steckelberg - 17 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se você ama o cheirinho de pãozinho caseiro quentinho saindo do forno, mas acha que fazer pão em casa é difícil e demorado, prepare-se para mudar de ideia!

A chef e criadora de conteúdo Isamara Amâncio ensinou no seu canal do YouTube uma receita que está conquistando todo mundo — e com razão.

Com ingredientes simples, preparo rápido e um resultado incrivelmente fofinho, esse pãozinho caseiro vai se tornar o queridinho dos seus lanches, cafés da tarde e até do café da manhã de domingo.

Anote aí e vem testar hoje mesmo!

Ingredientes do Pãozinho (rende em média 6 unidades pequenas):

– 1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo (205 g);

– 5 g de fermento biológico seco ou 15 g do fresco;

– ½ xícara (chá) de água (110 ml);

– 2 colheres (sopa) de óleo (25 ml);

– ½ colher (chá) rasa de sal;

– 1 colher (sopa) rasa de açúcar.

Obs.: a xícara usada na receita é a de 210 ml.

Para pincelar antes de assar:

– 1 gema;

– 1 colher (chá) de água;

Para finalizar depois de assado:

1 colher (sopa) rasa de manteiga

Modo de preparo:

O passo a passo completo, com dicas para deixar o pãozinho bem leve e aerado, está disponível no vídeo do canal Isamara Amâncio, no YouTube. Assista:

Você vai ver como é simples misturar, modelar e levar ao forno — sem complicação e sem sovar por horas!

Dica do Portal 6:

Esses pãezinhos combinam com requeijão, manteiga, geleia ou até um recheio salgado. Você também pode congelar depois de assar e aquecer no micro-ondas ou air fryer quando bater a fome.

