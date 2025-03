Homem em Aparecida de Goiânia morre após ser espancado e propositalmente atropelado

Eles teriam usado um pedaço de pau e, em seguida passaram com o veículo por cima de Luiz que já estava desacordado

Paulino Henjengo - 27 de março de 2025

Local onde tudo teria acontecido (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, morreu após ser espancado e atropelado propositalmente, após se envolver em uma discussão. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) no Bairro Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia.

A vítima, identificada como Luiz Eduardo Rodrigues de Queiros, estava na companhia de um amigo bebendo em uma distribuidora localizada na Avenida Brasil.

Testemunhas apontaram que tudo corria tranquilamente até que os dois começaram a discutir com outros dois clientes que também estavam no local.

Após os ânimos se aflorarem, Luiz e o amigo subiram em uma moto e decidiram ir embora. Não satisfeitos com o desfecho da briga, a outra dupla, que estava em um Chevrolet Celta, foi atrás deles e os atropelou propositalmente.

Depois do atropelamento, os ocupantes do carro desceram e continuaram com as agressões. Eles teriam usado um pedaço de pau e, em seguida passaram com o veículo por cima do homem, que já estava desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o amigo da vítima para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA). No entanto, Luiz veio a óbito no local.

A Polícia Militar (PM) realizou uma busca e conseguiu encontrar o carro. No interior do veículo, foram encontradas duas garrafas de bebidas alcoólicas, 14 garrafas de refrigerantes, 12 latas de energéticos e 12 latas de cerveja, além de R$ 130 e um aparelho celular.

Os ocupantes do automóvel estão foragido. Agora, a Polícia Civil (PC) deverá investigar o caso.

