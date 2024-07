Cursos gratuitos são liberados para moradores da Grande Goiânia; inscreva-se

Oportunidades são para pessoas com ensino fundamental incompleto e abrangem diversas áreas

Gabriella Pinheiro - 18 de julho de 2024

Cursos Governo de Goiás. (Foto: Rodrigo Cabral)

A Secretaria da Retomada e o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) do Governo de Goiás está com inscrições abertas para diversas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos durante as férias escolares de 2024.

São 255 oportunidades disponíveis que serão disponibilizadas para alunos de Goiânia e Aparecida de Goiânia, na unidade Sebastião de Siqueira, que tenham ensino fundamental incompleto.

As inscrições podem ser feitas até sábado (20) de forma presencial no COTEC Sebastião de Siqueira, que fica na Avenida Alexandre de Morais, no Parque Amazônia, na capital.

Os cursos são para as áreas de culinária/confeitaria, beleza e comunicação e visam atender a demanda do mercado de trabalho. A duração é de 40 horas.

Há oficinas para as disciplinas de tecnologia, como fotos com celular, edição de fotografias e compartilhamento, criação e edição de vídeos curtos, e criação de podcasts.

Além delas, também estão sendo ofertadas oficinas de produção de cookies, cupcakes, picolé gourmet, mini pizzas doces e salgadas; cuidados com os cabelos e penteados, produção de trança nagô, limpeza e cuidados com a pele e esmaltação.