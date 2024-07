Motorista de caminhão morre após veículo perder controle e tombar na BR-060

Condutores que passavam pela rodovia no momento do acidente acionaram socorro

Samuel Leão - 18 de julho de 2024

Cegonha tombado ao lado da pista. (Foto: Reprodução)

Na manhã de quinta-feira (18), um homem de 35 anos, que dirigia um caminhão-cegonha, carregado de carros de passeio, sofreu um acidente e faleceu após tombar o veículo. O caso ocorreu na BR-060, próximo a Abadiânia.

Por motivos desconhecidos, ele perdeu o controle do automóvel e saiu da pista pouco antes de uma curva, na altura do km 73. Motoristas que passavam pela rodovia presenciaram a cena e acionaram o socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente no endereço e constatou o óbito do condutor, ainda na pista, em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.

O caminhão, com cerca de 22 metros de extensão, foi retirado da via pelas autoridades, e o fluxo na região segue normalmente. Diversos carros, que estavam sendo levados no veículo de cargas, foram danificados no acidente.

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, prestou apoio no local do acidente, desencarcerando a vítima das ferragens.