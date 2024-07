Trabalhadores podem receber quase R$ 3 mil da Caixa; veja se você tem direito

Durante mês de julho, parcela do fundo estará disponível para saque

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2024

Alguns trabalhadores beneficiados podem ter acesso a mais de R$ 4,9 mil. (Foto: Reprodução)

Trabalhadores de diferentes partes do Brasil podem ter direito a receber quase R$ 3 mil da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da retirada de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Considerado um direito de todo empregado com vínculo formal de emprego, o benefício consiste em uma espécie de poupança. Durante julho, uma parcela do fundo estará disponível para saque, mas em situações específicas.

De acordo com a CEF, os valores podem ser retirados em casos de demissão, aposentadoria, adoecimento do trabalhador ou de um parente próximo.

Além disso, também é possível optar pela modalidade de saque-aniversário, que permite que o empregado retire uma vez ao ano, no dia do aniversário, uma parte do valor.

A quantia liberada é calculada com base no total disponível no FGTS e, por conta disso, pode variar a depender da atuação de cada trabalhador e remunerações.

Vale destacar que os recursos são depositados na conta da poupança social do aplicativo Caixa Tem.

Veja o calendário do saque aniversário:

Janeiro : pagamento de 2 de janeiro a 29 de março;

: pagamento de 2 de janeiro a 29 de março; Fevereiro : pagamento de 1º de fevereiro a 30 de abril;

: pagamento de 1º de fevereiro a 30 de abril; Março : pagamento de 1º de março a 31 de maio;

: pagamento de 1º de março a 31 de maio; Abril : pagamento de 1º de abril a 28 de junho;

: pagamento de 1º de abril a 28 de junho; Maio : pagamento de 2 de maio a 31 de julho;

: pagamento de 2 de maio a 31 de julho; Junho : pagamento de 3 de junho a 30 de agosto;

: pagamento de 3 de junho a 30 de agosto; Julho : pagamento de 1º de julho a 30 de setembro;

: pagamento de 1º de julho a 30 de setembro; Agosto : pagamento de 1º de agosto a 31 de outubro;

: pagamento de 1º de agosto a 31 de outubro; Setembro : pagamento de 2 de setembro a 30 de novembro;

: pagamento de 2 de setembro a 30 de novembro; Outubro : pagamento de 1º de outubro a 29 de dezembro;

: pagamento de 1º de outubro a 29 de dezembro; Novembro : pagamento de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025;

: pagamento de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025; Dezembro: pagamento de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

