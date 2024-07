Filmes para todos os gostos! Confira a programação completa dos cinemas de Goiânia

Do medo às boas risadas, diferentes histórias prometem cativar o público

Ruan Monyel - 19 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures/Imagem Filmes/Warner Bros Pictures)

Se você é apaixonado por cinema e está sempre em busca das últimas novidades na telona, está no lugar certo! Esta semana, as telonas de Goiânia estão com uma programação diversificada, passeando entre diferentes gêneros cinematográficos.

Terror, comédia, animação, ficção e muita ação: são tantas opções que fica difícil escolher apenas uma, mas uma coisa é certa: pegar um cineminha no fim de semana é indispensável.

O vilão mais amado das animações está de volta às telonas, mas claro, na companhia dos seus amigos amarelos. “Meu Malvado Favorito 4” é a mais nova aventura de Gru e seus Minions, que agora enfrentam uma nova super vilã e precisam trabalhar juntos para combatê-la. Assista ao trailer:

Mas caso esteja procurando uma forte dose de adrenalina, além de efeitos visuais incríveis, “Twisters” é o filme certo. A trama gira em torno de uma jovem pesquisadora que, após uma tragédia, decide voltar a caçar tempestades para um projeto científico. Mas, além dos enormes tornados, ela precisa lidar com os traumas do passado. Veja a prévia:

Já o suspense e a tensão ficam por conta do novo terror “Hora do Massacre”, que acompanha um grupo de jovens ativistas que decidem invadir uma loja de móveis em protesto. Acontece que eles acabam presos no local e passam a ser caçados por um guarda enlouquecido. Veja o trailer:

Existem ainda outras opções para curtir com toda a família: “Divertida Mente 2”, que segue emocionando o público de todas as idades, e “Hachiko – Para Sempre”, uma emocionante história baseada em fatos, que segue a jornada de um cachorro e seu dono.

Outros títulos, como “Um Lugar Silencioso: Dia Um”, “Bad Boys: Até o Fim”, “Maxxxine”, “Como Vender a Lua” e “Blue Lock: O Filme” também compõem a lista de filmes que estão em cartaz. Não perca tempo e garanta o seu ingresso.

