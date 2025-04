Motorista é flagrado em velocidade impressionante na BR-060

Ação foi registrada durante fiscalizações entre refiados da Semana Santa e Tiradentes

Paulino Henjengo - 22 de abril de 2025

Operação Semana Santa Tiradentes (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta segunda-feira (21), a Operação Semana Santa–Tiradentes com dados que acendem um alerta sobre a imprudência nas rodovias federais que cruzam Goiás. Um flagrante, em especial, chamou a atenção: um motorista foi pego dirigindo a 186 km/h na BR-060, em Jataí.

A velocidade impressionante foi a maior registrada durante os cinco dias de fiscalização intensiva, iniciada na última quinta-feira (17).

Segundo a PRF, um total de 5.700 motoristas foram autuados por excesso de velocidade — mais que o dobro registrado no mesmo período do ano passado, quando 2.600 condutores foram flagrados acima do limite permitido.

Além disso, foram contabilizadas 231 ultrapassagens proibidas, 87 pessoas dirigindo sob efeito de álcool e 282 cidadãos sem cinto de segurança ou transportando crianças fora do dispositivo adequado.

O balanço da operação também apontou um aumento no número de acidentes. Ao todo, foram 31 ocorrências, com 39 pessoas feridas e seis mortes. Os óbitos foram registrados nas seguintes rodovias:

BR-060 em Abadia de Goiás (01);

BR-050 em Catalão (01);

BR-414 em Abadiânia (02 mortes, sendo duas crianças de 06 e 13 anos);

BR-060 em Anápolis (01);

BR-364 em Jataí (01).

Em comparação ao mesmo feriado em 2024, os números saltaram de 26 para 31 acidentes, de 22 para 39 feridos e de 01 para 06 mortes — o que evidencia um agravamento no cenário da segurança viária.

