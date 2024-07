Câmeras flagram quando jovem morre após caminhonete bater em poste

Uma jovem, de 29 anos, morreu após sofrer um acidente, em Itumbiara, município a 208 km de Goiânia. Na ocasião, caminhonete em que ela estava colidiu com uma palmeira, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Setor Rodoviário.

Luana Barbosa Brandão era passageira do veículo e ficou presa às ferragens no momento do impacto, que aconteceu na madrugada deste domingo (21).

Câmeras de segurança registraram quando o automóvel, que vinha em alta velocidade, girou na pista, até colidir em cheio com a planta.

Após o acidente, populares tentaram socorrer as vítimas, mas, devido à gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado.

O Corpo de Bombeiros também foi solicitado, assim como a Polícia Militar (PM), no entanto, a morte da jovem foi constatada ainda no local.

O motorista, de 35 anos, admitiu ter feito o uso de bebidas alcoólicas e foi encaminhado para o Hospital Regional São Marcos, com ferimentos leves.

Já o corpo de Luana foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Durante as investigações preliminares, foi descoberto que o condutor estava em alta velocidade, pois estava fugindo de um outro veículo, que havia sido atingido enquanto trafegava pela BR-153.