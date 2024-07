Placa chama atenção de motoristas e Detran faz alerta do que deve ser feito

Órgão ensinou como resolver quando emplacamento está irregular

Thiago Alonso - 21 de julho de 2024

Detran emitiu alerta sobre emplacamento de veículos. (Foto: Reprodução)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fez um alerta aos motoristas, ensinando como resolver situações em que o emplacamento esteja irregular, seja por danos ou até mesmo pela perda do item.

O órgão divulgou um passo a passo de como resolver os problemas com a placa e se adequar devidamente as leis de trânsito do Brasil.

Para começar, os condutores devem realizar um boletim de ocorrência; caso seja uma placa atualizada, já no padrão Mercosul, depois disso, basta realizar um agendamento de atendimento no site do Detran.

No dia e local marcado, o responsável deve levar documentos pessoais junto ao registro do B.O., indicando que deseja solicitar uma vistoria veicular para trocar uma ou duas placas.

Passos realizados, basta o proprietário do automóvel pagar as taxas de emissão diretamente com a empresa estampadora autorizada.

Já em casos em que o motorista ainda possua uma placa nos padrões antigos (cor cinza, nome da cidade e do estado), o processo é parecido, mas com algumas pequenas diferenças.

Inicialmente basta realizar o boletim e o agendamento, no entanto, ao se dirigir à agência, é necessário informar que quer realizar o processo de troca de emplacamento, desta vez, para o padrão Mercosul.

Assim, o processo segue o mesmo: uma nova vistoria será feita e o emplacamento junto a uma empresa credenciada. Contudo, ao final, será emitido um novo Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV-e) e Certificado de Registro do Veículo (CRV-e).

É importante destacar que em ambas as situações, o novo emplacamento somente será possível se o veículo estiver devidamente licenciado, sem quaisquer dívidas de IPVA ou multas.

Vale ressaltar que todo este procedimento deve ser realizado rapidamente, uma vez que dirigir em vias públicas sem uma das placas (seja dianteira ou traseira) é considerado uma infração grave de trânsito no Brasil.

Nessas situações, o condutor pode ser autuado em uma multa de R$ 293,47, além de perder sete pontos na carteira de motorista.