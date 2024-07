Concurso público do BNDES terá 900 vagas e salários de mais de R$ 20 mil; saiba como participar

Interessados podem se inscrever de forma online por meio do site da banca organizadora

Davi Galvão - 22 de julho de 2024

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está com 900 vagas em aberto, com salários de R$ 20,9 mil e diversas áreas de atuação.

As oportunidades oferecem auxílio-alimentação, cesta-básica, assistência médica, auxílio-educação (babá, creche e ensino fundamental e médio) e plano de previdência complementar aos aprovados.

As inscrições se iniciam na sexta-feira (26) e se encerram no dia 19 de agosto, podendo ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 110.

As vagas para analista estão distribuídas em 13 especialidades, tanto para início imediato quanto para a formação de cadastro de reserva, em administração; análise de sistemas (cibersegurança, desenvolvimento e suporte); urbanismo; arquivologia digital; ciências contábeis; ciência de dados; comunicação social; direito; economia; engenharia e psicologia organizacional.

Os candidatos que passarem no processo seletivo poderão atuar no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Brasília (DF), em jornadas com carga horária de 35h semanais.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais brasileiras. O certame é composto de 70 questões, em conteúdos que abrangem língua portuguesa (10 questões), língua inglesa (5 questões), conhecimentos gerais (20 questões) e conhecimentos específicos (35 questões).

Mais informações estão disponíveis no edital.