Conheça a história da primeira bandeira de Anápolis, que foi suspensa por Getúlio Vargas

Primeiro símbolo da cidade foi instituído em 1901 e durou por 36 anos

Davi Galvão - 23 de julho de 2024

Bandeira atual de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Prestes a comemorar o 117º aniversário, Anápolis ainda carrega alguns fatos históricos que permanecem desconhecidos por boa parte da população. Um deles, é o de que a cidade, por 36 anos, chegou a ter outra bandeira.

Em entrevista ao Portal 6, o professor e mestre em patrimônio cultural, Tiziano Mamede Chiaroti, revela alguns detalhes envolvendo o antigo símbolo do município.

Conforme o especialista, a primeira bandeira de Anápolis foi instituída no dia 25 de junho de 1901, época em que a cidade ainda se chamava Vila de Sant’Ana das Antas, através da Lei Municipal n.º 19, segundo consta no livro “História de Anápolis”, por Humberto Crispim Borges.

O símbolo foi decretado pelo Intendente Municipal Antônio Crispim de Sousa e tinha como característica a forma retangular verde com emblema central composto por uma estrela vermelha – em referência a localidade – e 6 pontas azuis, indicando os municípios vizinhos.

A imagem ainda continha um losango amarelo e dois ramos verdes, um de folha de café e outro de folha de fumo, entrelaçados na parte inferior.

A antiga bandeira perdurou até o início do Estado Novo, em 1937, quando o presidente Getúlio Vargas suspendeu o uso de símbolos estaduais e municipais em todo o país. Isso porque, no artigo 2º da Constituição, promulgado no mesmo ano, ficou determinado que apenas a bandeira nacional seria utilizada.

Assim, tecnicamente, a cidade ficou sem bandeira até a promulgação da Lei Municipal n.º 74, de 11 de abril de 1956, que autorizou a elaboração do Brasão de Anápolis e pela Lei Municipal n.º 59, de 31 de janeiro de 1967, que instituiu o Brasão e a Bandeira do Município de Anápolis.