Bombeiros resgatam corpo de jovem que desapareceu após se afogar no Rio Araguaia

Namorado da vítima também foi levado pela correnteza, mas foi resgatado por populares

Davi Galvão - 21 de abril de 2025

Corpo de Bombeiros contou com o apoio de mergulhadores para as buscas. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Goiás encerrou, nesta segunda-feira (21), a operação de busca pela jovem que havia desaparecido no Rio Araguaia, na altura do Rancho da Viúva, em São Miguel do Araguaia.

A vítima foi localizada por civis que participavam das buscas e avistaram o corpo cerca de 7 quilômetros abaixo do último ponto em que ela havia sido vista.

Os bombeiros foram informados, confirmaram a identidade da vítima e fizeram a remoção até a margem.

A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (20). Segundo relatos, a jovem teria sido arrastada pela correnteza junto com o namorado.

Ele foi resgatado por populares com o uso de uma embarcação, mas a jovem não foi encontrada naquele momento.

As buscas subaquáticas foram iniciadas na manhã desta segunda-feira por uma equipe de mergulhadores especializados do CBMGO, deslocada de Goiânia.