TJGO prorroga prazo para inscrições em 100 vagas com salários de R$ 5 mil

Data de realização da prova também sofreu alteração

Maria Luiza Valeriano - 23 de julho de 2024

Fachada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) prorrogou as inscrições para participar do processo seletivo do Programa de Mediador Judicial.

Agora, interessados têm até às 17h do dia 07 de agosto para se inscrever. Além disso, a data da prova objetiva foi adiada para 25 de agosto.

Serão ofertadas 100 vagas de início imediato, assim como terá formação de cadastro reserva, com salários de R$ 5 mil.

Para participar, é preciso ser formado no ensino superior em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) há pelo menos dois anos.

Assim, as inscrições devem ser feitas pelo site do Instituo Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), mediante uma taxa de R$ 100. Mais informações estão disponíveis no edital.