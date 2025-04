Motorista de aplicativo dá ultimato em passageira e fica sem acreditar no que ela fez

"Nossa, mas você vai arrumar confusão comigo só por causa disso?", questionou a passageira

Magno Oliver - 16 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você lidará com vários tipos de passageiros. Dos que pagam bem aos mais trambiqueiros.

E dessa vez uma motorista acabou sem sorte com uma viagem complicada que fez com uma passageira. A condutora ficou sem acreditar no que a viajante acabou fazendo ao final da corrida.

A história foi registrada por uma câmera no carro e o vídeo foi parar na página do Instagram da @uberdepressão.

O que era para ser um dia de viagens e faturamento, se tornou um momento de prejuízo e muita raiva.

Motorista de aplicativo dá ultimato em passageira e fica sem acreditar no que ela fez

Uma motorista de aplicativo passou um nível de estresse bem alto com a petulância de uma passageira folgada e sem dinheiro para pagar a conta.

Em gravação publicada, ela atende uma passageira que não tinha dinheiro, nem cartão e nem PIX para acertar o valor da viagem. E foi aí que a confusão começou.

Isso porque a mulher solicitou a viagem com forma de pagamento por dinheiro, mas no final queria jogar o valor da corrida para a próxima viagem. Com esse truque, ele rodava pela cidade várias vezes sem pagar e o motorista não recebia a quantia.

“A senhora entrou no Uber sem dinheiro e sem PIX, correto? Assim, essa opção(postergar o pagamento para a próxima viagem) é do motorista quando não tem troco”, afirmou a condutora.

“Não, mas você vai arrumar confusão por causa disso?”, respondeu a passageira.

“Não, é que se você me disser que me pagou, a Uber não vai me pagar. Se a senhora puder pedir alguém para fazer a gentileza de fazer um PIX. Você está devendo bastante para a Uber, né? A senhora está devendo R$ 32,00”, disse a condutora já impaciente.

De forma grosseira e petulante, a passageira respondeu: “Para você ver que dá certo, né!”.

Indignada com o que estava acontecendo, a motorista de aplicativo apenas respondeu:”Se eu quiser levar a senhora para a delegacia ou para onde eu te busquei, pode ser?”.

Então, a profissional perde a paciência e afirma que vai dar só mais cinco minutos para ela arrumar o pagamento, senão elas vão para a delegacia resolver.

Por fim, em um ato de desespero, a passageira afirma que vai descer do carro com o veículo ainda em movimento e desce, saindo sem pagar a corrida e deixando a motorista no prejuízo.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por uber da depressão (@uberdepre)

