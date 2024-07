6 profissões que estão em alta em Goiás e pagando ótimos salários

Davi Galvão - 24 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O mercado de trabalho está em constante movimento, com novas demandas surgindo e profissões se adaptando às necessidades do momento. Em meio a esse cenário, algumas áreas se destacam pela alta procura por profissionais qualificados, oferecendo também salários atrativos.

Para se destacar nesse cenário promissor, é fundamental estar atento às tendências do mercado e investir em qualificação profissional. Buscar cursos, workshops e treinamentos específicos para as áreas em alta pode ser um diferencial importante na hora de conquistar uma vaga de emprego.

Pensando nisso, o Portal 6 buscou o auxílio da psicanalista Cibele Ramos Gayoso, gestora da (@estiloempresarialrh), empresa especializada em recursos humanos, que revelou quais são algumas das áreas em alta no estado e qual a média salarial para cada uma.

Vale destacar que os valores, assim como em qualquer outra profissão, dependem bastante da competência, bagagem e, é claro, já exigem alguns requisitos dos candidatos.

1. Tecnologia

Começando por uma área que está em grande ascensão no momento, tem-se a seção de tecnologia. Em uma realidade onde novidades não param de surgir e viver offline é praticamente impossível, não é de muita surpresa imaginar o porquê do aumento na procura de funcionários qualificados.

Como relatou Cibele, gestores na área podem já ingressar com uma média de R$ 8 a 12 mil. Além disso, a área costuma contar com diversos benefícios, como flexibilidade para trabalho home office e horários manejáveis.

2. Marketing

Seguindo, a profissional de RH também destacou que outra área que está em uma crescente no estado é a do marketing. A importância desses profissionais tornou-se indispensável para qualquer ramo de atuação atualmente, daí, o aumento na procura.

Uma posição de gerente de marketing, por exemplo, conta com uma média inicial que varia entre R$ 10 a 15 mil.

3. Logística/Supply Chain

Outra área que segue com bastante demanda no mercado é a de especialistas em Supply Chain/Logística. Estes profissionais atuam em um campo crucial para o sucesso de qualquer empresa: garantir que os produtos certos cheguem ao cliente certo, no momento certo e pelo menor custo possível.

Para quem já possui a bagagem e os conhecimentos necessários na área, salários iniciais podem ser encontrados por volta dos R$ 15 mil.

4. Contabilidade

Dando sequência, outra área cada vez mais desejada pelo mercado é a de profissionais especialistas em contabilidade. Esses talentos devem lidar com uma ampla gama de atividades, desde o registro de transações financeiras até a elaboração de relatórios fiscais e contábeis.

Para aqueles que já dominam a função e podem agregar tais conhecimentos à empresa, é possível encontrar remunerações iniciais também em R$ 15 mil, como para o cargo de gerente geral de contabilidade.

5. Recursos Humanos

Outra área essencial para uma empresa e com profissionais capacitados sendo cada vez mais visados é a de recursos humanos. Lidar com admissão, relacionamento e demandas dos funcionários, além de servir como uma ponte entre a direção e a equipe, é essencial em qualquer negócio.

Justamente por conta disso que trabalhadores que já acumulam alguma vivência na área podem ter acesso a cargos com melhores remunerações, como o de gerentes de gente, com a remuneração inicial de R$ 15 mil.

6. Construção Civil

Por fim, a última área que Cibele notou ter tido um grande aumento na procura é de profissionais qualificados com construção civil função abrange uma ampla gama de atividades, desde o planejamento e projeto até a execução e acompanhamento da obra.

Especialistas nessa área, com contatos estabelecidos e um bom conhecimento, têm a oportunidade de pleitear cargos com salários iniciais a partir de R$ 25 mil, como é o caso de gerentes-gerais de obras.