Homem é preso após carregar arsenal de guerra pelas ruas de Goiânia

A Polícia Federal (PF), por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), prendeu, nesta quarta-feira (24), um homem portando diversas armas de fogo no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia.

O suspeito foi abordado por uma viatura da Polícia Militar (PM) quando dirigia pelo bairro durante o período da manhã.

Os militares notaram que ele aparentava estar nervoso ao perceber a presença das autoridades, acelerando o carro conforme se aproximava.

Assim, foi dado o sinal para que ele estacionasse, de modo que fossem realizadas inspeções. Quando questionado se portava drogas, o homem negou, mas admitiu que no automóvel haviam armas.

Logo, foram realizadas averiguações no interior do veículo, sendo encontrados 10 fuzis AK-47 e 10 pistolas calibre 9mm. Também foram apreendidos 55 carregadores de munição. Os produtos estavam escondidos em caixas no banco traseiro e no porta-malas do carro.

Segundo o suposto autor, eles seriam destinados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Dessa forma, as armas e os componentes foram apreendidos e encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás.

O suspeito, por sua vez, foi preso em flagrante.