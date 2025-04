Alerta importante para quem tem esses modelos de celular Samsung

É importante ficar de olho, pois seus arquivos pessoais podem acabar sendo expostos sem que você perceba

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/John Tekeridis)

Se você tem um celular Samsung, é essencial ficar atento ao que está acontecendo com a nova atualização do sistema One UI 7.

Uma falha recente nesse sistema tem gerado grande preocupação entre os usuários, especialmente por comprometer a segurança de informações privadas.

Vamos explicar de forma simples o que está acontecendo, quais celulares são afetados e o que você pode fazer para se proteger até que a Samsung resolva o problema.

A One UI 7, nova versão do sistema para celular Samsung, começou a ser liberada em fevereiro de 2025.

Ela trouxe várias novidades, como melhorias na aparência, uso de inteligência artificial e novos recursos interativos.

No entanto, junto com as inovações, veio um problema sério: uma falha que afeta a Pasta Segura, recurso usado para proteger fotos, vídeos e outros arquivos pessoais.

Usuários relataram que imagens protegidas estavam sendo mostradas fora da Pasta Segura, mesmo sem nenhuma tentativa de invasão.

Em outras palavras: seus arquivos pessoais podem acabar sendo expostos sem que você perceba.

Quais celulares Samsung foram afetados?

Até o momento, os modelos que estão passando por esse problema são:

Galaxy S24;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 6.

Esses aparelhos já estavam recebendo a atualização da One UI 7 quando os primeiros relatos surgiram. Além da falha na segurança, alguns usuários também enfrentaram dificuldades para desbloquear o celular, falhas na galeria e consumo excessivo de bateria.

O que a Samsung fez até agora?

Diante dos relatos, a Samsung suspendeu a distribuição da One UI 7 no dia 14 de abril de 2025. A empresa confirmou que está investigando o problema e prometeu revisar o calendário de atualizações. A ideia é garantir que os próximos lançamentos do sistema sejam mais seguros.

A suspensão já está valendo em várias regiões, como Coreia do Sul, Estados Unidos e Europa. No Brasil, a atualização ainda não chegou para a maioria dos modelos.

Como proteger suas informações agora?

Enquanto a Samsung não lança uma solução oficial, você pode tomar algumas atitudes para proteger seus dados. Uma dica importante é acessar o app da Galeria dentro da Pasta Segura e desativar a função “Criar histórias automaticamente”. Essa opção, ativada por padrão, pode facilitar a exposição de arquivos privados fora do ambiente seguro.

Para fazer isso:

Entre na Pasta Segura; Abra a Galeria; Vá até as configurações; Desative a opção de criar histórias automaticamente.

Isso já ajuda bastante a manter sua privacidade enquanto o problema não é resolvido.

Vale a pena atualizar agora?

Se o seu celular Samsung ainda não recebeu a One UI 7, o melhor a fazer é esperar.

Apesar das novidades — como ferramentas com IA, melhorias na tela de bloqueio e atalhos mais inteligentes —, a falha de segurança é grave e pode colocar suas informações pessoais em risco.

