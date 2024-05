Cliente encontra comida com etiquetas de validade trocadas em Anápolis; saiba o que fazer quando isso acontece

Além do prazo de validade alterado, flagra mostrou que produtos vencidos estavam sendo comercializados por valor bem menor em famosa rede de supermercados

Samuel Leão - 31 de maio de 2024

Salame vencido registrado por cliente. (Foto: Reprodução)

O momento de fazer as compras para muitos é especial, pelo deslumbre da variedade de opções e pela expectativa de consumi-las posteriormente. Entretanto, para olhares mais atentos, pode ser considerado quase que um campo minado.

Um exemplo disso foi uma situação ocorrida com Brunna Kathleen, de 23 anos, moradora de Anápolis, que descobriu etiquetas de validade umas sobre as outras em um supermercado da cidade.

“O Rio Vermelho Atacadista deve estar falsificando a data de validade dos produtos, irei denunciar para a vigilância, mas queria expor essa situação, que não é de hoje. Produtos vencidos com modificação de datas”, denunciou.

Ela tirou fotos de salames, mostrando a seção onde os encontrou, e retirou uma etiqueta que estava por cima da outra. Na de cima, o preço do produto era R$ 12, e a validade era para o dia 20 de maio.

Já na que estava por baixo, o preço era R$ 16, e a validade era para o dia 14 de maio.

“Pensei que estava pagando mais barato, pois já comprei lá várias vezes, mas descobri que é por conta da validade vencida. Eles me deram um ticket de reembolso no valor do produto, mas a situação continua acontecendo”, revelou.

O que fazer nesse tipo de caso

Ao Portal 6, o técnico em defesa do consumidor, Pedro Henrique Fonseca, explicou quais são os procedimentos que o consumidor deve tomar para lidar com uma situação desse tipo.

“Dentro do comércio, se você achar, informa a gerente para retirar esse produto de imediato. Ou você pode voltar ao estabelecimento, com o cupom fiscal, e exigir a troca do produto ou o ressarcimento do valor, como foi o caso da Brunna”, explicou.

Ele ainda contou que – caso esse procedimento não seja seguido pelo comércio – outras atitudes podem ser tomadas para garantir a resolução devida.

“Caso não dê certo, você pode procurar os órgãos competentes (Procon e Vigilância Sanitária), que irão enviar agentes até o local para lavrar o auto de infração. Outra opção é enviar uma mensagem pelo Zap da Prefeitura, onde ambos os órgãos podem ser acionados”, complementou.

Por fim, o especialista explicou que os produtos que forem encontrados com a validade expirada serão apreendidos e inutilizados. Ainda é possível que o estabelecimento receba uma sanção pecuniária, que se trata de uma multa, que varia de R$ 900 até R$ 13 milhões, conforme o porte da empresa.

O que diz o supermercado

A reportagem do Portal 6 buscou contato com o Rio Vermelho, a fim de oferecer o espaço para um comentário da empresa acerca do episódio.

Porém, nenhuma reposta foi dada em tempo hábil.