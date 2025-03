6 dicas para evitar que suas roupas desbotem na máquina de lavar

Existem truquezinhos que podem mudar de uma vez por todas a sua vida na lavanderia

Anna Júlia Steckelberg - 22 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem nunca colocou uma peça novinha para lavar e, ao tirar da máquina de lavar, percebeu que ela perdeu sua cor?

O desbotamento das roupas é um dos dramas mais comuns, mas, felizmente, existem formas simples de evitar esse problema e manter suas peças bonitas por muito mais tempo.

Confira seis dicas infalíveis para proteger suas roupas na lavagem.

1. Separe as roupas por cor

Parece óbvio, mas muita gente ainda ignora essa regra de ouro.

Lavar roupas claras, escuras e coloridas juntas é pedir para que as peças percam a cor. O ideal é separar em três grupos: roupas brancas, coloridas e escuras. Assim, você evita que pigmentos soltos de uma peça passem para outra.

2. Lave as roupas do avesso

Outra dica é virar as roupas do avesso antes de lavar, pois isso reduz o atrito entre o tecido e o tambor da máquina.

Isso ajuda a preservar as fibras e evita que a cor se desgaste tão rapidamente. Esse truque é especialmente útil para jeans e camisetas estampadas.

3. Use água fria sempre que possível

Água quente pode ser ótima para tirar manchas difíceis, mas é uma grande vilã quando se trata de manter a cor das roupas.

O calor abre as fibras do tecido, facilitando a liberação de pigmentos. A menos que a etiqueta da peça indique o contrário, prefira sempre lavar com água fria.

4. Escolha o sabão certo e use amaciante com moderação

Detergentes agressivos podem acelerar o desbotamento das roupas.

Opte por sabões líquidos, que dissolvem melhor e agridem menos as fibras.

Além disso, não exagere no amaciante. Em excesso, ele pode criar uma película que impede a fixação da cor no tecido.

5. Não sobrecarregue a máquina

Colocar muitas roupas de uma vez na máquina faz com que elas fiquem mais apertadas, aumentando o atrito e o desgaste do tecido.

O ideal é deixar espaço suficiente para que as peças possam se movimentar livremente durante a lavagem.

6. Seque as roupas corretamente

Por fim, a secagem também influencia na durabilidade das cores.

Evite expor as peças diretamente ao sol por longos períodos, pois a radiação UV desbota os tecidos. O ideal é secá-las à sombra ou em locais bem ventilados. Se for usar a secadora, prefira temperaturas baixas.

