Kim Abrahão está aberto a conversas, mas fecha a porta apenas para uma pré-candidatura

Empresário ainda mantém viva rusgas do passado

Pedro Hara - 25 de julho de 2024

Kim Abrahão, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Anápolis, Kim Abrahão ainda derrapa nas pesquisas eleitorais, tendo no máximo 0,5% de intenção de voto na cidade.

Apesar disso, mantém o nome como um dos postulantes ao Centro Administrativo. No entanto, não vê dificuldade em compor com outros partidos, deixando quase todas as portas abertas.

A exceção é com Eerizania Freitas (UB), pré-candidata do prefeito Roberto Naves (Republicanos). As rusgas do passado com o chefe do Executivo municipal, da época em que era secretário de Esportes Municipal, não permitem com que os dois caminhem juntos.

Rápidas apurou que o PSD chegou a ser procurado por Roberto, mas ele foi ignorado.