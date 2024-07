Aparecida de Goiânia agora tem totens de segurança para casos de urgência e emergência; veja como funciona

Estruturas visam coibir situações de perigo eminente e possibilitar atendimento de vítimas em tempo real

Samuel Leão - 26 de julho de 2024

Totens de segurança no município. (Foto: Claudivino Antunes/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Anunciados em junho, os novos Totens de Segurança de Aparecida de Goiânia já estão em funcionamento e podem ser acionados em caso de emergência. No total, foram implantados 101 equipamentos, que dispõem de câmeras 360º e diversos outros atributos.

Distribuídos estrategicamente pela cidade, as estruturas visam coibir situações de perigo eminente e possibilitar o atendimento de vítimas em tempo real. Eles são encontrados em terminais de ônibus, praças, unidades de saúde, shoppings, escolas e avenidas movimentadas.

Cada aparelho conta com um botão de emergência e comunicador, que aciona na hora a central de monitoramento, além também de um giroflex e uma sirene. Eles permanecem ativos 24h, podendo ser acionados a qualquer momento.

As estruturas têm cerca de quatro metros de altura e são blindadas, com o intuito de proteger, principalmente, cidadãos que circulem a pé pelo município. Sempre que acionados, colocam o solicitante em contato com o Centro de Inteligência Tecnológica (CIT), que presta atendimento e, se necessário, direciona o socorro.

Basta apertar o botão de emergência para ativá-los. Vale pontuar que eles também contam com mecanismos que usam de inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial e de placas de veículos, além de um dispositivo anti-vandalismo.

A expectativa é que a chegada do socorro às vítimas passe a ocorrer em tempo recorde, visto que a cidade já conta também com 503 câmeras operando em tempo real, constituindo uma malha intrincada de monitoramento.

Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os 101 aparelhos são fruto de um investimento de R$ 22,1 milhões.

Esses equipamentos fornecerão dados para a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros, o SAMU e para a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Aparecida de Goiânia (SMTA).