Após reunião tensa com Márcio Corrêa, Saneago inicia imediatamente mutirão para tapar buracos e recuperar calçadas

Prefeito pressiona empresa e deve publicar normativa exigindo que reparos sejam feitos em até 24h

Samuel Leão - 27 de março de 2025

Buracos deixados, e tapados, pela Saneago. (Foto: Divulgação/Saneago)

Após forte cobrança do prefeito Márcio Corrêa (PL) em uma reunião tensa realizada nesta quarta-feira (26), a Saneago se comprometeu a realizar um mutirão emergencial para tapar buracos e recuperar calçadas em Anápolis.

A pressão tem como foco a demora nos reparos das vias públicas, percebida em vários cantos da cidade.

Além da cobrança direta, o município deve publicar uma normativa exigindo que qualquer buraco aberto por obras da Saneago seja obrigatoriamente fechado no prazo máximo de 24h.

Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos iniciou um mapeamento dos pontos problemáticos, com a pintura de calçadas e vias danificadas.

Segundo Márcio Corrêa, a sinalização formaliza a notificação à empresa, que será cobrada a tomar providências imediatas.

O prefeito pontua que a população também pode contribuir com o processo de fiscalização.

Quem identificar buracos, desníveis, vazamentos ou outros problemas resultantes de obras da Saneago pode enviar uma mensagem para o Zap da Prefeitura, com fotos atualizadas, endereço completo e uma breve descrição do problema.

Deputados garantem elevador privativo na Assembleia Legislativa de Goiás

“Eu não estou aqui fazendo uma reclamação, estou fazendo uma ponderação”, assim começou a fala do deputado estadual Talles Barreto (UB), que terminou com o pedido de um elevador, dentre os dois disponíveis na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), exclusivo para o uso dos parlamentares. Na terça-feira (25), um informativo atendeu à solicitação.

Segundo o deputado, no dia que tratou o assunto na tribuna ele teria tido que esperar “quase 15 minutos” para conseguir pegar um elevador, dada a ocupação deles por servidores. Com um ar permissivo, ele ainda ressaltou que “não precisam ser os dois”, mas que um dos equipamentos deveria se tornar exclusivo para parlamentares.

Apesar de Talles sugerir o uso de uma plaquinha para sinalizar qual é qual, corre pelos corredores da Alego que a proposta pode até se materializar em uma catraca, que irá controlar rigorosamente a ocupação dos elevadores.

Câmara de Anápolis chegará aos 100 dias de nova gestão marcada pela austeridade

Apesar de ainda faltarem 14 dias para que se concluam os 100 dias da nova gestão da Câmara Municipal, o período já está marcado por uma política de austeridade. Com a diminuição da verba dos gabinetes, de R$ 67 mil para R$ 57 mil, e um corte total na oferta de diárias, para custeio de viagens e outras atividades, a folha de gastos acabou recebendo uma grande “enxugada”.

Emissão de passagens da Araguarina passa a ter sistema nominal

Com a adesão de um novo sistema, o chamado OnBoard, as passagens vendidas pela Araguarina, de Anápolis para Goiânia, passam a ser nominais, requerendo também o CPF do passageiro. Será possível embarcar pagando em dinheiro, cartões ou também pelo carteira digital do app do sistema, o Bipay.

O cartão útil, que anteriormente era emitido pela empresa, segue em funcionamento. Além disso, a empresa também teria comprado três novos veículos, que logo estarão em circulação. A previsão de início do novo sistema é para o próximo dia 1º, e não foi divulgado um possível aumento da tarifa.

Membros do PL divergem sobre lançamento de candidatura para o Governo de Goiás

Já, de antemão, encabeçada pelo senador Wilder Morais (PL), a chapa do Partido Liberal para o governo estadual segue ainda com algumas incógnitas, especialmente em relação às alianças que serão feitas e ao nome que irá assumir o cargo de vice.

Entre as bases, alguns divergem entre preferir esperar mais um pouco para anunciar o projeto, enquanto outros acham que o ideal é já lançar a candidatura o quanto antes

Vem aí? Mudança de planos na direção do Republicanos

Com a eminente saída de Roberto Naves (Republicanos) da presidência do partido, após um desempenho bem abaixo do esperado no estado, novas possibilidades surgem no horizonte.

Isso porque o favorito ao cargo, o deputado federal Jeferson Rodrigues (Republicanos), pode acabar sendo substituído por uma nova adição do partido. De perfil moderado, o novo parceiro teria agradado as perspectivas da direção nacional.

Sentença do pastor que incorporava anjos deve ser expedida em breve

Com um estilo bem exótico, trajando “all black” com óculos escuros e um grande pingente da estrela de Davi na corrente, o pastor Vanderlei Antônio, que fazia parte do Ministério Bola de Fogo deve ser sentenciado em breve.

Ele e a esposa haviam sido soltos em razão da demora na sentença, após um ano e quatro meses presos. Entretanto, uma magistrada deve se debruçar sobre o caso já em abril. O casal foi preso sob acusações de simular “incorporar anjos” para abusar sexualmente de fiéis.

Nota 10

Para a Prefeitura de Anápolis, que resolveu fazer um trabalho que pedia para ser feito há anos. Em pouco tempo de ação, cerca de 4 toneladas de fios inutilizados foram retirados dos postes da cidade. Tomara que a atitude vire regra.

Nota Zero

Para o prefeito Sandro Mabel (UB) que ignorou totalmente a recente polêmica do abatedouro clandestino, que vitimou diversos cavalos e violou várias leis sanitárias em Anápolis, logo ao lado de Goiânia, achou de bom tom revelar ter ameaçado um carroceiro de “fazer salsicha do seu cavalo” – em uma bronca por estar jogando lixo em local irregular.